Районы Киева планируют сделать территориально-административными единицами в системе устройства Украины

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров на основании предложения Киевсовета, а границы районов будет утверждать правительство по предложению Киевсовета и райсоветов.

Новая редакция закона о столице, которая предлагается для утверждения Верховной Раде, предусматривает создание на территории Киева районов как административно-территориальных единиц в системе административно-территориального устройства Украины.

Об этом говорится в положениях законопроекта № 2143 "О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», опубликованного на сайте парламента.

Так, особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.

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Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. Законопроект предлагает образование на территории города районов, которые являются административно-территориальными единицами, входящими в систему административно-территориального устройства Украины. Границы районов в Киеве утверждаются Кабинетом министров по предложению Киевсовета, согласованному с районными в городе Киеве советами. Предусмотрено, что пределы столицы и перечень районов устанавливаются также парламентом по представлению правительства по предложению Киевсовета.

Планируется, что Киевский городской и районные в городе Киеве советы будут иметь собственные исполнительные органы, образованные, соответственно, Киевсоветом, райсоветами, и подотчетные и подконтрольные соответствующим советам.

Новая норма, которая предлагается законопроектом, - это то, что акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов в городе Киеве вступают в силу в срок, "определенный такими актами, но не раньше времени, определенного для их опротестования председателем Киевской городской государственной администрации".

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Законопроектом выписаны полномочия районных советов и Киевсовета.

Так, к компетенции районных в городе Киеве советов относится решение вопросов: общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольного образования; здравоохранения - первичной и профилактической медико-санитарной помощи, стоматологической помощи; культуры, заведений культуры, кроме тех, которые отнесены к общегородскому уровню, культурные и художественные программы; молодежных программ, спортивных сооружений общего пользования, поддержки программ туризма и культуры; социальной помощи - территориальных центров социального обслуживания населения; градостроительства и архитектуры: контроль над соблюдением правил застройки; предоставление предложений в Генеральный план города, утверждение детальных планов застройки, кроме тех, где планируется сооружение объектов общественного назначения общегородского значения; установление единых условий и ограничений застройки земельных участков; контроля в сфере эксплуатации жилья; озеленения и благоустройства территории, организации мест отдыха; ремонта и содержания междворовых заездов; организации парковки транспортных средств; организации торговли на рынках; управления коммунальным имуществом, в т.ч. предоставления в аренду соответствующего коммунального имущества.

Также к компетенции районных в городе Киеве советов относится решение дополнительных вопросов, определенных Киевсоветом, с обеспечением достаточных финансовых ресурсов.

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Районные советы в пределах своей компетенции принимают акты индивидуального действия. Они осуществляют управление коммунальным имуществом территориальной громады Киева, переданным ей решением Киевсовета.

К компетенции Киевского городского совета относится решение вопросов: образования - школ-интернатов широкого профиля, школ-интернатов специального профиля, профессионально-технического образования; здравоохранения - стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, специализированной стоматологической помощи, специализированной медицинской помощи; спорта - детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ; социальной помощи - домов-интернатов для престарелых, участие в программе обеспечения доступным жильем и программе обеспечения социальным жильем; местной пожарной охраны; землеустройства - решение вопросов землеотвода, ведение земельно-кадастровой документации, предоставление предложений Киевской городской государственной администрации относительно изменений целевого назначения земель; архитектуры и градостроительства: утверждение генерального плана Киева, установление правил застройки; культуры: театров, музейного дела, охраны культурного наследия; культурных мероприятий; социально-экономического развития - планирование и инвестиционное развитие города, реализация программ межмуниципального и регионального сотрудничества и мероприятий по пространственному планированию территорий; организации городского общественного транспорта; ведения городского архива; строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц, площадей (кроме ремонта и содержания междворовых заездов), организации дорожного движения на них; охраны окружающей среды, экологических программ; содержания кладбищ; организации предоставления коммунальных услуг - водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, утилизации отходов.

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Киевсовет также решает другие вопросы, отнесенные законодательством к полномочиям городских советов, он в пределах своей компетенции принимает акты нормативного характера и акты индивидуального действия.

Законопроектом определено, что секретарь Киевсовета избирается советом тайным голосованием на срок полномочий совета.

Председатель районного в городе Киеве совета избирается соответствующим советом на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета.

Председатель исполнительного комитета райсовета избирается соответствующим советом на срок полномочий совета по предложению председателя районного совета большинством депутатов.

В проекте закона также сказано, что общий состав местного совета при численности избирателей свыше 1 млн - 84 депутата, тогда как норма "при численности более 2 млн избирателей - 120 депутатов" убирается.

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В то же время законопроектом устанавливается, что Киев является административным центром Киевской области и местом "расположения соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления". При этом столичный статус Киева возлагает на органы местного самоуправления и органы исполнительной власти "дополнительные права и обязанности, предусмотренные законодательством".

Проектом закона определено, что местное самоуправление в Киеве осуществляется территориальной громадой города как непосредственно, так и через Киевский городской совет, районные в городе Киеве советы и их исполнительные органы.

В то же время указано, что "исполнительную власть в городе Киеве осуществляет Киевская городская государственная администрация". "Особенностью исполнительной власти в городе Киеве является выполнение Киевской городской государственной администрацией контрольно-надзорных и координационных функций", говорится в законопроекте.

Предусмотрено, что КГГА будет выполнять полномочия в соответствии с законом о местных государственных администрациях и другими законами, кроме отраслевых полномочий, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.

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Так, к компетенции Киевской городской государственной администрации относится: осуществление контроля над соблюдением должностными лицами и органами местного самоуправления города Киева Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов Украины; принятие решений относительно объектов государственной собственности, находящихся в сфере ее управления; координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти; обеспечение реализации государственных программ на территории города Киева.

Как сообщал УНИАН, в проекте закона № 2143 от 13 сентября "О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», опубликованном на сайте парламента, определены полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. В законопроекте сказано, что мэр Киева избирается через прямые выборы. "Если по результатам первого тура голосования ни один из кандидатов на должность Киевского городского головы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, для определения победителя проводится второй тур голосования", - говорится в документе.

Также в законопроекте говорится, что Киевскую горгосадминистрацию возглавляет председатель, который назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины по представлению правительства. Должность председателя КГГА несовместима с любой другой должностью, указывается в проекте закона.