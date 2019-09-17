Пристайко назвал идеи президента по установлению мира на Донбассе "формулой Зеленского"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной "формулой Зеленского".
Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"И есть ли формула Пристайко? Нет, еще формулы Пристайко нет. Есть условная формула Зеленского. Формула Зеленского говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая в первую очередь на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал Пристайко.
Глава МИД добавил, что Украина попытается вернуть "всех наших ребят и девушек" из плена и попытается установить связь с теми украинцами, которые остались на оккупированной территории.
Также Пристайко сказал, что президент имеет идеи по улучшению ситуации с выплатой пенсий украинцам из оккупированного Донбасса.
"Он так же говорит: мы можем попытаться сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней и убеждаться, перерегистрироваться, чтобы получить эту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать, чтобы человек мог приехать один раз в год", - сказал Пристайко.
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"Это основа условной формулы Зеленского, с которой в конце вытекает, что если мы в ближайшее время не сможем всеми этими мерами решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от пол года до года, и формула Зеленского заканчивается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры", - сказал Пристайко.
В то же время, глава МИД объяснил, что сам создал такие условные формулировки как "формула Зеленского", и что в работе украинской власти такая формулировка не применяется.
"Какими могут быть наши радикальные шаги? Я скажу, президент, в принципе – это верховный главнокомандующий. У него в конечном счете нет других выходов как защищаться до конца. Это наше государство", - сказал Пристайко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на ожидаемой встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России) хочет решить вопрос окончательного обмена всех пленных и обсуждения четких сроков будущего вывода оккупационных войск из временно оккупированных территорий к проведению выборов.