Пристайко назвал идеи президента по установлению мира на Донбассе "формулой Зеленского"

Глава МИД заявил, что если текущие шаги не помогут урегулировать ситуацию на Донбассе, тогда Украина вынуждена будет перейти к новым других радикальных мер.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной "формулой Зеленского".

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"И есть ли формула Пристайко? Нет, еще формулы Пристайко нет. Есть условная формула Зеленского. Формула Зеленского говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая в первую очередь на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что Украина попытается вернуть "всех наших ребят и девушек" из плена и попытается установить связь с теми украинцами, которые остались на оккупированной территории.

Также Пристайко сказал, что президент имеет идеи по улучшению ситуации с выплатой пенсий украинцам из оккупированного Донбасса.

"Он так же говорит: мы можем попытаться сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней и убеждаться, перерегистрироваться, чтобы получить эту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать, чтобы человек мог приехать один раз в год", - сказал Пристайко.

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"Это основа условной формулы Зеленского, с которой в конце вытекает, что если мы в ближайшее время не сможем всеми этими мерами решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от пол года до года, и формула Зеленского заканчивается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры", - сказал Пристайко.

В то же время, глава МИД объяснил, что сам создал такие условные формулировки как "формула Зеленского", и что в работе украинской власти такая формулировка не применяется.

"Какими могут быть наши радикальные шаги? Я скажу, президент, в принципе – это верховный главнокомандующий. У него в конечном счете нет других выходов как защищаться до конца. Это наше государство", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на ожидаемой встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России) хочет решить вопрос окончательного обмена всех пленных и обсуждения четких сроков будущего вывода оккупационных войск из временно оккупированных территорий к проведению выборов.