Зеленский озвучил главные задачи саммита "нормандской четверки"

Глава государства хочет согласовать обмен "всех на всех", сроки разведения войск и вывода оккупационных войск с украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на ожидаемой встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Франции, Германии и России) хочет решить вопрос окончательного обмена всех пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве.

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Зеленский напомнил, что последняя встреча «нормандской четверки» состоялась в середине октября 2016 года.

«Чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце сентября состоится. Потому что, когда у нас война в стране, у нас могут быть встречи раз в три или четыре года. У нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», - сказал президент.

В этой связи Зеленский объяснил, какие в итоге ожидает шаги после встречи «нормандской четверки».

«Там главные шаги - это решения, не поднятие тем, а решение вопросов окончательного обмена всех наших пленных - всех на всех, мы можем так назвать», - отметил глава государства.

«Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем - четкий срок, когда мы разводим войска вдоль всей территории, всей нашей контактной линии», - подчеркнул он.

«Третье - четкий срок обсуждения, если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что четкие сроки будут до выборов - вывод всех войск с временно оккупированных территорий», - подчеркнул Зеленский.

«Это самые главные вещи, и я не знаю, сможем ли мы все это решить за одну встречу. Я очень хочу, поэтому мы и наши советники, и спикеры встречались 2 сентября в «нормандском формате» - они все это подготовили и сказали, что мы хотим на встрече не поднимать вопросы, а их решать», - подчеркнул президент.

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По его словам, он ожидает, «что после этой встречи будет нормальный результат, потому что у нас будут сложные переговоры».

«Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию, я очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет», - подытожил президент.

Зеленский выразил надежду, что «встречи в «нормандском формате» после этого будут не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и с прекращением войны».

Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

7 сентября Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате».

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммита должно предшествовать предметная подготовка.