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Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" состоится до конца сентября

12:25, 13 сентября 2019
Политика
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В ближайшее время должны встретиться лидеры стран "нормандского формата" / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«Что касается разведения войск. Это тоже чувствительная тема. Да, мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы, там мы начали строить мост. Это с гуманитарной точки зрения очень правильно. Следующий этап, согласно Минским договоренностям, - разведение в Петровском и Золотом. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели», - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает встречи со своими коллегами из Германии, Франции и России.

«Ждем встречи в «нормандском формате» лидеров четырех стран. Ждем эту встречу, честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи», - добавил президент.

Зеленский выразил надежду, что встреча обязательно состоится.

«Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

7 сентября Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате».

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.

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Теги: #Донбасс#нормандский формат