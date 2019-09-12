У Ляшко заберут в бюджет еще часть взносов на 100 тысяч гривен

До этого у "Радикальной партии" конфисковали почти 200 тысяч.

У «Радикальной партии» Олега Ляшко и ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко изымут в государственный бюджет порядка 250 тысяч гривень.

Читайте такжеРада сделала шаг к сокращению финансирования партий за счет бюджетаОб этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что двое граждан привлечены к административной ответственности (штраф) за нарушение порядка оплаты взносов в поддержку партий.

В связи с этим в Винницкой области в госбюджет намерены конфисковать почти 149 тысяч гривень благотворительного взноса «Батькивщине», а в Закарпатье 100 тысяч – «Радикальной партии».

Как ранее сообщал УНИАН, до этого у партий Ляшко и Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» конфисковали часть взносов почти на полмиллиона гривень.