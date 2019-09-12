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У Ляшко заберут в бюджет еще часть взносов на 100 тысяч гривен

16:19, 12 сентября 2019
Политика
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Партии Ляшко и Тимошенко лишаться полученных взносов в четверть миллиона гривень / inforesist

Читайте такжеРада сделала шаг к сокращению финансирования партий за счет бюджетаОб этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что двое граждан привлечены к административной ответственности (штраф) за нарушение порядка оплаты взносов в поддержку партий.

В связи с этим в Винницкой области в госбюджет намерены конфисковать почти 149 тысяч гривень благотворительного взноса «Батькивщине», а в Закарпатье 100 тысяч – «Радикальной партии».

Как ранее сообщал УНИАН, до этого у партий Ляшко и Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» конфисковали часть взносов почти на полмиллиона гривень.

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Теги: #Олег Ляшко#Тимошенко#партия Батькивщина#Радикальная партия Олега Ляшко