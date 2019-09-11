Еще одна "слуга народа" кнопкодавила в Раде (фото, видео)

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа.

Движение "Чесно" поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук.

Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента, сообщает "Чесно".

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Елена Копанчук - мажоритарщица "Слуги народа" по округу №189 в Хмельницкой области (город Нетешин, Белогорский, Изяславский, Красиловский и Теофипольский районы). Она кнопкодавила сегодня в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" о совершенствовании нормирования в строительстве (№1052) за основу.

Копанчук сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Напомним, 3 сентября в Верховной Раде кнопкодавил нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик по округу №156 в Ривненской области Сергей Литвиненко. А 10 сентября на нарушении ст. 84 Конституции Украины движение "Чесно" поймало внефракционного мажоритарщика-самовыдвиженца по Донецкой области (округ №51) Александра Ковалева. Последний после опубликования новости о его кнопкодавстве угрожал журналистам.