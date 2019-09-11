Нардепа от "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве в Раде (фото, видео)

Лицо нардепа-нарушителя на видео не разглядеть, но по схеме размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место кнопкодава закреплено за Сергеем Литвиненко.

Общественному движению "Чесно" стал известен еще один факт кнопкодавства в новоизбранной Верховной Раде Украины 9-го созыва, произошедший еще 3 сентября.

На этот раз ст. 84 Конституции нарушил народный депутат от "Слуги народа", мажоритарщик по округу №156 на Ривненщине (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко, сообщает "Чесно".

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Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого "слугу"-мажоритарщика Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата.

Факт нарушения Конституции, который был зафиксирован благодаря трансляции "Радио Свобода", произошел 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направления в Конституционный суд (постановление №1016/П).

На видеозаписи мужчина во втором ряду третьего (если считать слева направо) сектора жмет кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, словно ищет своего отсутствующего коллегу.

Лицо нардепа-нарушителя на видео не разглядеть, но по схеме размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место кнопкодава закреплено за Сергеем Литвиненко, а отсутствующий депутат справа от него — Александр Скичко.

По результатам голосования за вышеуказанное постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки “за”.

На другом видео — ретрансляции канала “Рада” “Громадським” — можно увидеть лицо и Скичко, и Литвиненко. Последний похожий на нардепа, кнопкодавившего на предыдущем видео.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что “Слуга народа” введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

Напомним, 10 сентября движение "Чесно" сообщил о первом зафиксированном факте неличного голосования в парламенте 9-го созыва: Конституцию нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев. Однако, как выяснилось сегодня, 11 сентября, первое кнопкодавство в новой ВРУ произошло неделей ранее.