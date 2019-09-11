Нардеп «Слуги народа» Дмитрук выступил за выборность губернаторов и бюджетную децентрализацию

Бюджетная децентрализация позволит регионам самим формировать свою финансовую систему, считает депутат.

Народный депутат от партии Слуга народа Артем Дмитрук сегодня выступил с предложением о необходимости видоизменить Конституцию Украины и дать право народу формировать местную власть.

Бюджетная децентрализация позволит регионам самим формировать свою финансовую систему. Депутат в здании Верховной Рады заявил о необходимости избрать руководителей органов областной исполнительной власти на прямых выборах как и президента, ликвидацию областных государственных администраций и создание исполнительных комитетов областных советов, пишут Ведомости-Украина.

«По моему мнению мы должны выбирать губернатора, как главу областной администрации и главу районной администрации. Наверное, если не выдумывать велосипед, это прямое голосование, так же, как и президент. По моему мнению, это должен быть человек, который, во-первых, знает всю проблематику своего региона, его знают, его выбирают люди, чтобы у него была ответственность перед людьми. Чтобы он был в этом регионе. Я думаю, что губернатора нужно выбирать. И чтобы он не зависел от каких-то политических решений Киева, и люди на местах не должны зависеть от политической конъюнктуры», - заявил Дмитрук.

Необходимо изменить порядок рассмотрения государственного бюджета, согласно которого вначале принимаются бюджеты областей, только после этого ВРУ принимает бюджет страны исходя из средств, выделенных для страны областями, считает депутат.

«Бюджетная децентрализация для регионов даст возможность для регионов иметь более солидный бюджет, и регионы смогут сами регулировать свои средства. Также они будут получать определенные средства и от центрального бюджета. Таким образом, у них будет большая возможность на реализацию своих проблем: на улучшение, ремонт школ, дорог, других объектов, которые у них находятся. При этом, не зависеть от областных и районных администраций, как это было раньше - и сельский совет мог узнать в определенный момент, что обладминистрация у них отобрала или распределила часть земли. Сами будут формировать бюджет».

Все эти изменения в конституцию Украины позволят выполнить программу президента и закончить децентрализацию. Владимир Зеленский заявил, что необходимо дать право громадам самим формировать местную власть, считает нардеп.