В Конгрессе США хотят направить Украине военную помощь, даже если Трамп заблокирует ее

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине.

Сенаторы Конгресса США Рон Джонсон и Крис Мерфи ожидают, что Конгресс примет решение о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи, если президент США Дональд Трамп будет блокировать ее.

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«Если он решит не выделять эти деньги, я вполне уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их», – цитирует Reuters комментарий Джонсона.

Отмечается, что Джонсон сделал свое замечание на конференции с Мерфи, посвященной их недавней поездке в Европу. Парламентарии посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию.

Сенаторы заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией.

«Вне зависимости от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа», – заявил Джонсон.

Напомним, администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине.

Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления системы безопасности и обороны.

Отмечается, глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".