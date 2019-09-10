Братья Кличко в Берлине пообщались с немецкими политиками о ситуации в Украине

Мэр столицы заверил, что прилагает все усилия, чтобы европейские и американские партнеры поддерживали Украину.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили в Берлине мероприятие «Bild100», которое устраивает самая крупная и влиятельная в Германии ежедневная иллюстрированная газета «Bild».

На ежегодное мероприятие приглашают самых влиятельных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей не только Германии, но и других стран.

Виталий Кличко пообщался с лидером партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэром, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, специальным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком.

«Мы говорили о тех вызовах, которые встали перед Украиной и перед Европой, о политической ситуации в Украине, о поддержке наших европейских партнеров и друзей. Убежден, что вопрос Украины не должен отойти на второй план среди приоритетов европейской политики. Но Украина должна тоже прилагать немало усилий как для реформирования своего государства, так и в международной деятельности. Мы с Владимиром делаем все и используем любые возможности, чтобы наши европейские и американские партнеры поддерживали Украину и помогали ей», – подчеркнул Виталий Кличко.