Раде предлагают наказывать нардепов за прогулы гривней

Законопроектом также предлагается регистрироваться с помощью кнопки для голосования «за».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ рекомендует парламенту поддержать одновременно в первом чтении и в целом как закон законопроект (регистрационный номер 1035-2), которым предусмотрена невыплата депутатских доплат в случае пропуска пленарных заседаний и неучастия в заседаниях комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали шесть членов комитета - народные депутаты от фракции «Слуга народа». Пять членов комитета - депутатов из других фракций - либо проголосовали против, либо воздержались. По их мнению, законопроект нуждается в доработке ко второму чтению.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» (№ 1035-2).

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Законопроектом предусмотрено, что в случае, если народный депутат в течение календарного месяца на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета ВРУ, в состав которого он входит, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Это должно происходить по распоряжению председателя ВР, который будет опираться на решение комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О Регламенте Верховной Рады Украины». Ими предусмотрено, что в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за». В ныне действующем Регламенте эта норма звучит так: «В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы таким образом, который делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом».