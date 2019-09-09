Французское издание извинилось за "российский Киев" и исправило ошибку
18:26, 09 сентября 2019Политика
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В Le Figaro заверили, что это было технической ошибкой.
Издание обозначило Киев как столицу России / скриншот Le Figaro
Французское издание Le Figaro извинилось за «российский Киев» в сюжете об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.
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"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возврате укр политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - отметил посол.
Шамшур также прикрепил к сообщению скриншот отредактированного видео.
twitter.com/Shamshur_O
Как сообщал УНИАН, французское издание Le Figaro в сюжете об обмене пленными между Украиной и РФ, который состоялся 7 сентября, указало Киев как столицу России.
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