Французское издание извинилось за "российский Киев" и исправило ошибку

В Le Figaro заверили, что это было технической ошибкой.

Французское издание Le Figaro извинилось за «российский Киев» в сюжете об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

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"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возврате укр политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - отметил посол.

Шамшур также прикрепил к сообщению скриншот отредактированного видео.

Как сообщал УНИАН, французское издание Le Figaro в сюжете об обмене пленными между Украиной и РФ, который состоялся 7 сентября, указало Киев как столицу России.