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Я не признал вину и не просил помилования - Кольченко

07:27, 08 сентября 2019
Политика
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Александр Кольченко вместе с другими украинскими политзаключенными вернулся в Украину в рамках обмена с Россией / фото УНИАН

Об этом активист сказал в интервью Hromadske.

Он рассказал, что в московском СИЗО его завели в кабинет, где вручили образец заявления о помиловании.

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"Я читаю — просьба о помиловании... Говорю: "Спасибо, ничего не буду писать", — сказал Кольченко.

Когда сотрудник СИЗО спросил его о желании вернуться на родину, Кольченко ответил, что ему безразлично.

"Хорошо, вы уже написали", - так тогда ответил Кольченко сотрудник СИЗО, и ушел.

Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Он отбывал срок в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Теги: #Кольченко#обмен пленными