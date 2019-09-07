Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой - адвокат

В настоящее время моряки готовятся вылететь на родину, говорит адвокат.

Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

По его словам, в настоящее время моряки ожидают вылета в Украину. Информацией по поводу других политзаключенных Полозов не обладает.

"Что касается моряков, то могу сказать, что они были освобождены по процедуре реализации следствием удовлетворения ходатайства омбудсмена (Людмилы) Денисовой об изменении меры пресечения на личное поручительство", - сказал Полозов.

Адвокат напомнил, что в настоящий момент в России моряки являются обвиняемыми по уголовному делу.

"В Украине против 22 военных моряков и двоих сотрудников СБУ никаких уголовных дел нет, поэтому преследовать их никто не может", - добавил он.

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Сейчас в аэропортах Москвы и Киева находятся самолеты, которые должны забрать участников обмена пленными между Украиной и РФ.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катеров «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

17 июля Денисова предложила отпустить украинских военнопленных под ее личное обязательство.