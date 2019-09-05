МИД Нидерландов об освобождении Цемаха: сообщения из Киева вызывают много вопросов

Глава МИД Нидерландов не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинской стороной по поводу освобождения из-под стражи в Украине бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

"Мы находимся в курсе дел" - отметил Блок.

В то же время министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

По его словам, последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Как сообщал УНИАН, в конце июня бывший зенитчик "ДНР" Цемах был задержан на временно оккупированной территории в Донецкой области в городе Снежном, в связи с делом о катастрофе малазийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов на арест Цемаха и оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

В конце августа основатель международной группы расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В то же время адвокат Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно, и выразил сомнение в том, что предположение основателя Bellingcat соответствует действительности. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха из-под стражи.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17.