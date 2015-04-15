Россия замораживает войну на Донбассе для получения рычага давления на Киев - разведка США

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».

«Прибытие сил и средств (в частности, американских военных, которые будут тренировать украинских бойцов – ред.) значительно озаботило правительство России, но не используется россиянами как повод для начала обвинений в адрес НАТО и США. Это говорит о непосредственном интересе в Украине со стороны Москвы. Российские лидеры критикуют возрастающее присутствие сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, однако приняли решение позволить ситуации на востоке Украины стабилизироваться»,– говорится в документе.

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По словам аналитиков, «Москва, хотя и не делает все возможное для полного выполнения минских договоренностей, но удерживает конфликт на Донбассе на низком уровне интенсивности, чтобы не вызвать бурной реакции украинских военных или не допустить обращения Киева к европейским странам относительно ужесточения санкций».

«Поскольку сложное экономическое положение в России и трудности, связанные с логистикой, исключают значительную эскалацию конфликта, нынешняя стратегия Кремля заключается в том, чтобы использовать подконтрольные сепаратистам регионы в качестве рычага давления в ходе переговоров с Киевом»,– резюмировали в Stratfor.