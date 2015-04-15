Поплавский задекларировал 14 миллионов гривень и более 800 квадратных метров недвижимости

Об этом сказано в его декларации, размещенной на сайте парламента.

Из этой суммы зарплата составила 165 тысяч гривен, доход от преподавательской, научной и творческой деятельности - 1,1 миллиона, авторское вознаграждение и доход от продажи прав интеллектуальной собственности - 5,65 миллиона, дивиденды и проценты - 164 тысячи, доход от аренды - одну тысячу, другие виды доходов - 6 миллионов 890 тысяч.

Поплавский владеет четырьмя участками площадью 1,2893, 1,3046, 1,1630 и 0,1500 га. Также он имеет две квартиры на 75,8 и 242 квадрата и "другое недвижимое имущество" на 567,2 квадрата. Автомобилей, согласно декларации, у Поплавского нет.

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В банке депутат держит почти 644 тысячи гривен. Также у него имеются кредитные обязательства на 900 тысяч гривен. Доходы и имущество семьи Поплавский не указал.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин за прошлый год заработал 950,786 тыс. грн. Также Шокин имеет два земельных участка площадью 0,475 га и 0,0801 га, квартиру площадью 139,2 кв. м, садовый (дачный) дом площадью 172,5 кв. м и гараж 18 кв м.