Климкин исключил амнистию для боевиков, обстрелявших Мариуполь и сбивших Боинг
23:37, 14 апреля 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о невозможности приминения амнистии в отношении боевиков, причастных к обстрелу Мариуполя 24 января и крушении самолета Malaysia Airlines.
REUTERS
Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает Обозреватель.
"Можем ли мы применить амнистию к тем, кто сбил малайзийский лайнер? Кто организовал обстрелы Мариуполя? Конечно, нет!" – заявил Климкин.
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Министр также исключает назначение боевиков на руководящие должности после проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.
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