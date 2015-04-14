Климкин исключил амнистию для боевиков, обстрелявших Мариуполь и сбивших Боинг

Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает Обозреватель.

"Можем ли мы применить амнистию к тем, кто сбил малайзийский лайнер? Кто организовал обстрелы Мариуполя? Конечно, нет!" – заявил Климкин.

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Министр также исключает назначение боевиков на руководящие должности после проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.