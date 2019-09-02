"Оппоплатформа" не хочет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности из-за "моральных соображений"
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за отмену депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции Юрий Бойко.
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По его словам, возникает много юридических вопросов к законопроекту № 7203, которым предлагается внести изменения в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности.
Как сказал Бойко, есть еще и другой вопрос - моральный, поскольку речь идет о снятии только депутатской неприкосновенности, но у судей и президента Украины будет оставаться такой иммунитет.
"Мы этот закон поддерживать не будем из соображений моральных - все так все должны быть равны перед законом", - заявил он.
Также представители фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина" четко не заявляет, будут ли голосовать завтра в окончательной редакции за этот законопроект.
При этом эти депутаты отмечают, что Конституционный суд дал ему замечание, поэтому он требует доработки.
Как известно, согласно Конституции и законодательству Украины, если в законопроект об изменениях в Конституцию внесена хоть одна поправка, должно быть новое представление в Конституционный суд, и приниматься окончательно законопроект не может без заключения КС.