Могерини: Украина сегодня намного сильнее, чем 5 лет назад

Могерини отметила, что ЕС иногда указывает Украине на определенные трудности и на работу, которую необходимо выполнить, но видит большой прогресс.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отметила прогресс в развитии Украины за последние 5 лет.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорилось в выступлении Могерини на конференции послов ЕС в Брюсселе.

"Украина сегодня намного сильнее страна. Я помню 2014 год, те драматические события, и сейчас мы точно в другой ситуации. Кризис в Украине еще не завершен, но за эти 5 лет Украина прошла очень долгий путь и сегодня это более стабильная страна, чем 5 лет назад", - сказала Могерини.

Она отметила, что сотрудничество ЕС с Украиной имеет очень сильный компонент по безопасности, но блок также много инвестирует в развитие человеческих отношений.

"Мы помогаем создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру. Мы либерализовали доступ в ЕС, помогаем сотрудничеству между нашими людьми, между учебными заведениями и тому подобное. За эти 5 лет мы предоставили Украине крупнейший пакет помощи в истории ЕС. И именно благодаря этому страна избежала коллапса и может двигаться дальше, пытаясь выйти сегодня из этого кризиса", сказала она.

Могерини отметила, что ЕС иногда указывает Украине на определенные трудности и на работу, которую необходимо выполнить, но видит большой прогресс. "Необходимо отмечать позитивное развитие... Это также важная часть нашей работы", - сказала она.

Это последнее выступление Могерини перед послами на своей должности, поскольку срок его полномочий завершится в октябре вместе со всем составом Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.