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У Трампа сделали заявление после встречи Зеленского с вице-президентом США в Польше

10:26, 02 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский и Майк Пенс в Варшаве / Фото: REUTERS

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"Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности ", – отметил Болтон.

Встреча политиков прошла в Варшаве, куда Зеленский и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Зеленский также провел встречу с президентом Польши и Литвы.

Во время разговора с советником Трампа украинский президент, в частности, обсудил свой будущий визит в США и его встречу с Дональдом Трампом.

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Теги: #США#Польша#Пенс#Владимир Зеленский#Джон Болтон