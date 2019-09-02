У Трампа сделали заявление после встречи Зеленского с вице-президентом США в Польше

Позиция Соединенных Штатов в вопросе целостности Украины неизменна.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку Украине в вопросе целостности страны.

Соответствующий пост появился в Twitter.

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"Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности ", – отметил Болтон.

Встреча политиков прошла в Варшаве, куда Зеленский и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Зеленский также провел встречу с президентом Польши и Литвы.

Во время разговора с советником Трампа украинский президент, в частности, обсудил свой будущий визит в США и его встречу с Дональдом Трампом.