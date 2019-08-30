Обмен пленными между Украиной и Россией сегодня не состоится - Гитлянская

Отвечая на вопрос, в чем состоит главное препятствие для обмена, Гитлянская сказала: "Никаких препятствий, все идет планово".

Обмен пленными между Украиной и Россией не состоится 30 августа.

Об этом заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, пишет "Обозреватель".

"Не сегодня", – сказала она.

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В контексте неподтвержденных сообщений о том, что якобы обмен может произойти с минуты на минуту и якобы в киевском аэропорту "Жуляны", она заявила: "Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет".

Отвечая на вопрос, в чем состоит главное препятствие для обмена, Гитлянская сказала: "Никаких препятствий, все идет планово".

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью.

Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в ОПУ.