Луценко собрался организовать благотворительный фонд в поддержку украинской книги

Луценко уже договорился о встрече с Рябошапкой, во время которой передаст ему всю информацию, которой владеет, в том числе о достижениях и проблемных точках, которые придется решать новому генпрокурору.

После увольнения с должности генеральный прокурор Юрий Луценко планирует организовать благотворительный фонд в поддержку украинской книги.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, выйдя с заседания профильного комитета, который поддержал его увольнение с должности генерального прокурора.

"В ближайшее время я займусь здоровьем, спортом. И, возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги. Политика пока меня не зовет", - сказал Луценко.

Он также сообщил, что уже договорился о встрече с Русланом Рябошапкой, во время которой передаст ему всю информацию, которой владеет, в том числе о достижениях и проблемных точках, которые придется решать новому генпрокурору.