Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора

Кандидатуру Рябошапки поддержало большинство членов комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру Рябошапки поддержало большинство членов комитета.

Ранее комитет поддержал увольнение Юрия Луценко с этой должности.

Рябошапка закончил Международный Соломонов университет по специальности «Правоведение».

Работал в Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина.

С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина.

С марта 2016 года по июнь 2017 года - член Нацагентства по предотвращению коррупции.

21 мая 2019 года Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.