Фейгин: я сейчас в Киеве и рассчитываю встретить политзаключенного Сущенко здесь

Правозащитник надеется, что перевод Сущенко в Москву – это этап в обмене политзаключенными.

В настоящее время незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово".

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"Я могу подтвердить эту информацию", – сказал в комментарии «Обозревателю» защитник Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Конечно, он там. Почему? Я предполагаю, что речь идет об обмене. Сам я сейчас в Киеве, и рассчитываю его встретить здесь. Но даже если этого не случится завтра, послезавтра или на следующей неделе, я допускаю, я надеюсь, что президент Зеленский сейчас занимается вопросом обмена", – заявил юрист.

По словам Фейгина, "у него исключительно компетенция и полномочия заниматься этим процессом, безусловно, что Зеленский лично все это решает вместе с Путиным".

"Мы надеемся, что перевод Сущенко в Москву – это этап в обмене политзаключенными. Надеюсь, что Сущенко находится в этих списках на обмен и примет в нем участие, его обменяют", – резюмировал Фейгин.