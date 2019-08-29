В Конституционном суде оспорены полномочия президента назначать главу ГБР

Нардепы предыдущего созыва просят КС признать неконституционными положения закона о ГБР в части полномочий президента назначать директора Госбюро.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от народных депутатов предыдущего созыва с просьбой признать неконституционными положения закона о Государственном бюро расследований в части полномочий президента назначать директора Госбюро.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

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В частности, 45 народных депутатов Украины VIII созыва парламента, которые не все были избраны в парламент IX созыва, просят КС проверить на соответствие Конституции отдельные положения Закона Украины «О Государственном бюро расследований» от 12 ноября 2015 года № 794-VIII в части, касающейся полномочий президента Украины назначать на должность директора Государственного бюро расследований, а также трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР, его первого заместителя и заместителя.

Кроме того, они просят проверить на соответствие Основному закону положения об информировании директором ГБР президента Украины по основным вопросам деятельности Бюро и его подразделений, о выполнении возложенных на них задач и ежегодном представлении главе государства письменного отчета о деятельности ГБР за предыдущий год.

В этой связи в представлении выражена просьба признать эти положения неконституционными.

Также в представлении высказана просьба привлечь к участию в данном конституционном производстве уполномоченного представителя субъекта права на конституционное представление: народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 года приняла закон о Государственном бюро расследований.