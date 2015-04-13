В МИД обстрелы на Донбассе назвали "военной декорацией" к переговорам в Берлине
В Министерстве иностранных дел Украины связали усиление обстрелов позиций украинских военных в зоне АТО на Донбассе с запланированными на понедельник в Берлине переговорами глав МИД "нормандской четверки".
Об этом на своей странице в Twitter написал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Обстрелы на Донбассе - это созданные террористами и Россией военные декорации к очередному акту политической драмы, который сегодня сыграют в Берлине", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в Берлине состоится встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.
Обстріли на Донбасі - це створені терористами і Росією воєнні декорації до чергового акта політичної драми, який сьогодні зіграють в Берліні
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2015