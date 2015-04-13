В МИД обстрелы на Донбассе назвали "военной декорацией" к переговорам в Берлине

Об этом на своей странице в Twitter написал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Обстрелы на Донбассе - это созданные террористами и Россией военные декорации к очередному акту политической драмы, который сегодня сыграют в Берлине", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в Берлине состоится встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.