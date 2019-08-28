Новинский внесет 6 миллионов гривень залога за Богатыреву – Лукаш

Суд арестовал Богатыреву на 60 дней с возможностью внесения залога.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лукаш сказала после избрания меры пресечения Богатыревой в зале суда.

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"Залог внесет Вадим Новинский в ближайшее время. Раиса Васильевна обнимет свою семью, будет на свободе и сможет, уже находясь под залогом, защищать свое имя в судах", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 августа пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Сегодня, 28 августа, прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд Киева ходатайство о применении к Богатыревой ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 млн гривень.