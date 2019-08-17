Жена Грымчака сообщила, что залог вносить не будет
Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака Юлия заявила, что за ее мужа не будут вносить залог.
Об этом она рассказала журналистам в зале суда, сообщают "Буквы".
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На вопрос, звонил ли кто-то вчера и предлагал внести залог, жена Грымчака сказала, что она не будет собирать деньги для залога, посколько ее мужа подозревают в экономическом приступлении.
"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала Юлия Грымчак.
Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.
"У нас план "А" - выжить. План "Б"- чтобы отец вернулся домой", - добавила жена замминистра.
Напомним, вчера суд в Чернигове решил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен. После оглашения решения выяснилось, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.
Сегодня, 17 августа, Деснянский районный суд Чернигова принял решение исправить ошибки в решении об аресте Грымчака. Адвокат Татьяна Матяш попросила судью разъяснить решение, а также указать, с какого момента решение вступает в силу. Судья не ответила и вышла из зала заседаний.
После этого адвокат заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, а также жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственного бюро расследований. Вскоре Матяш получила ответ от судьи о том, что на сегодня решение не имеет законной силы.
Вечером 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания.
Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.
15 августа Служба безопасности Украины обнародовала фото и видео с места задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.
В Генеральной прокуратуре проинформировали, что задержанные Юрий Грымчак и его помощник подозреваются в том, что требовали 1,1 млн долларов за обещание повлиять на судей Верховного суда, чиновников Министерства культуры Украины и Киевской городской госадминистрации.
Заместителю главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко объявили 15 августа о подозрении в уголовном производстве по статье о мошенничестве.