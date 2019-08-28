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"Батькивщина" снова предложила кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера

04:57, 28 августа 2019
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Подготовительной депутатской группы заявил представитель партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, сегодня было принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство, и поэтому партия решила, что она все-таки будет выдвигать кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера.

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Ранее «Батькивщина» уже предлагала назначить Кондратюк заместителем председателя ВР, но затем во фракции заявили, что снимают ее кандидатуру после консультаций с другими фракциями.

Как сообщал УНИАН, председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

20 августа представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались предложить свои кандидатуры на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

Партия "Европейская солидарность" предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

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Теги: #Верховная Рада#партия Батькивщина