"Батькивщина" снова предложила кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера

Как заявил представитель фракции «Батькивщина» Андрей Кожемякин, сегодня было принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство, и поэтому партия решила все-таки предложить кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спикера.

Фракция "Батькивщина" снова предложила кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Подготовительной депутатской группы заявил представитель партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, сегодня было принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство, и поэтому партия решила, что она все-таки будет выдвигать кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера.

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Ранее «Батькивщина» уже предлагала назначить Кондратюк заместителем председателя ВР, но затем во фракции заявили, что снимают ее кандидатуру после консультаций с другими фракциями.

Как сообщал УНИАН, председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

20 августа представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались предложить свои кандидатуры на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

Партия "Европейская солидарность" предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.