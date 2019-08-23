У Тимошенко посоветовались и отозвали кандидатуру на должность вице-спикера

Подачу "Батькивщиной" соответствующего заявления подтвердил новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Разумков.

Партия ВО «Батькивщина» отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой РадеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Подготовительной депутатской группы, представитель партии, новоизбранный народный депутат Андрей Кожемякин.

По его словам, это решение было принято после консультаций с другими политическими силами, которые прошли в парламент.

Председатель Подготовительной группы, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил, что такое заявление от партии «Батькивщина» поступило в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, в партии «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко сначала заявили, что не подавали свою кандидатуру на должность вице-спикера. а потом передумали и решили побороться за это кресло.