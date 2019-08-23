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У Тимошенко посоветовались и отозвали кандидатуру на должность вице-спикера

12:42, 23 августа 2019
Политика
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Представители фракции "Батькивщина" в парламенте прошлого созыва / фото REUTERS

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой РадеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Подготовительной депутатской группы, представитель партии, новоизбранный народный депутат Андрей Кожемякин.

По его словам, это решение было принято после консультаций с другими политическими силами, которые прошли в парламент.

Председатель Подготовительной группы, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил, что такое заявление от партии «Батькивщина» поступило в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, в партии «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко сначала заявили, что не подавали свою кандидатуру на должность вице-спикера. а потом передумали и решили побороться за это кресло.

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Теги: #Верховная Рада#партия Батькивщина#Дмитрий Разумков