Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве и области

Управлением СБУ в столице и Киевской области будет руководить Сергей Болдырь.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдиря начальником Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Соответствующий указ от 27 августа опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Болдиря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - говорится в документе.

Другим указом президент уволил Сергея Болдиря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его руководителем областного управления СБУ. По данным журналистов-расследователей, Петров перед первым туром выборов президента приватизировал в центре Киева служебную квартиру площадью более 170 кв. м.