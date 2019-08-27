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Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве и области

16:26, 27 августа 2019
Политика
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Зеленский назначил главу СБУ в столице и области / фото: president.gov.ua

Соответствующий указ от 27 августа опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Болдиря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - говорится в документе.

Другим указом президент уволил Сергея Болдиря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его руководителем областного управления СБУ. По данным журналистов-расследователей, Петров перед первым туром выборов президента приватизировал в центре Киева служебную квартиру площадью более 170 кв. м.

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Теги: #СБУ#Владимир Зеленский