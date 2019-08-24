Туск на саммите "Большой семерки" попытается убедить лидеров G7 пригласить на следующую встречу Зеленского
Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что на саммите "Большой семерки" попытается убедить лидеров стран G7 (США, Великобритании, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии) пригласить на следующую встречу группы президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Туск сказал на пресс-конференции во французском городе Биарриц перед началом саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится 24-26 августа.
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"Сегодня я попробую убедить моих собеседников, что лучше будет пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового президента", - отметил Туск.
По словам президента Евросовета, Зеленский очень заинтересован в участии во встрече с лидерами стран G7.
"Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, он будет очень заинтересован", - сказал Туск.
Как сообщал УНИАН, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.
Германия и Великобритания выступили против.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G7 возможно после урегулирования кризиса в Украине.
В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины.
Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Зеленского "бессмысленным набором букв" и пообещала "по-братски" помочь.
Затем в Администрации президента США заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату "Большой восьмерки".