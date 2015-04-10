Украина попросит ООН направить на Донбасс оценочную миссию по миротворцам

Об этом сообщил в эфире «5 канала» спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По словам Перебыйноса, процесс направления в Украину миротворческой миссии продолжается и в последнее время перешел в «весьма конкретную фазу».

«Идет обсуждение как в рамках ООН, так и ЕС. Мы это обсуждаем со всеми партнерами, и сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что большинство поддерживают или сразу эту идею, или они не выступают категорически против этой идеи», - сказал Перебыйнис.

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По словам представителя МИД, в ближайшее время должен состояться в рамках ООН очередной раунд обсуждения этого предложения.

«Я думаю, что мы будем переходить к более конкретным решениям на уровне Генерального секретаря ООН. В частности, мы считаем, что сейчас есть все возможности для направления в Украину оценочной миссии ООН для того, чтобы они на месте определили потребности, которые могут касаться этой миссии», - сказал Перебыйнис.