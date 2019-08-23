В Украине заработает реальный механизм защиты и мотивации обличителей коррупции

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.

В случае принятия законопроектов по обличителям коррупции в Украине появиться возможность создать работающий институт обличителей коррупции. Люди, которые сообщают о коррупции, будут реально защищены и одновременно финансово мотивированы к разоблачению.

Об этом заявил эксперт Фонда инноваций и развития (IDF), один из соавторов законопроектов по обличителям коррупции Роман Жовнир.

По его словам, чтобы решать вопросы защиты обличителей и мотивировать их к разоблачению, нужно было внести изменения в ряд законодательных актов в различных отраслях.

"Процесс разработки законопроектов был сложным, комплексным и дискуссионным. К разработке и написанию законопроекта были привлечены представители общественных организаций, а сами законодательные изменения разрабатывались в рамках активностей Национального антикоррупционного совета и в пределах идеологии, предложенной Офисом Президента Украины ", - отметил Роман Жовнир.

Напомним, 19 августа в Офисе президента Украины под руководством заместителя председателя ОПУ Руслана Рябошапки состоялось обсуждение представителями общественных организаций и международными партнерами Украины в сфере борьбы с коррупцией, наработанных изменений в законодательство по обличителям коррупции.

По словам заместителя ОПУ Руслана Рябошапки, обличители могут стать важным инструментом преодоления коррупции при их надлежащей мотивации и защиты со стороны государства.

Проекты законов, которые регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения представленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

«Обличители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей », - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Соавторами законопроектов по обличителей являются представители Института прикладных гуманитарных исследований, Фонда инноваций и развития (IDF), а также проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине" (SACCI).

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.