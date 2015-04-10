The Washington Post: Нет времени вести себя пассивно по отношению к Украине

Об этом говорится в редакционной статье под названием «Нет времени вести себя пассивно по отношению к Украине», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Грубо нарушая соглашение о прекращении огня, подписанное 15 февраля, мятежники каждый день с помощью артиллерии, танков и минометов обстреливают позиции украинских военных. С прошлой субботы погибли девять украинских солдат. В опубликованном в среду последнем докладе международной мониторинговой миссии говорится об «общем увеличении числа нарушений режима прекращения огня». То, что Запад никак на это не реагирует, может привести лишь к активизации наступления.

По условиям соглашения о прекращении огня поддерживаемые Россией силы должны были отвести артиллерию, танки и другое тяжелое вооружение от линии фронта и позволить инспекторам ОБСЕ наблюдать за их расположением. Тем не менее, большая часть этих вооружений до сих пор используется во время ежедневных обстрелов, в то время как Россия продолжает присылать технику через границу. «Мы по-прежнему с тревогой наблюдаем, как через совершенно прозрачную границу переправляют средства ПВО, управления, а также дополнительную технику», – заявил в конце марта верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Филип Бридлав.

Атаки поддерживаемых Россией сил сосредоточены в двух районах: к северу от города Донецка и его аэропорта, и к востоку от портового города Мариуполя, который считается наиболее вероятной целью нового российского наступления. Захватив его, Москва смогла бы сделать коридор, ведущий к оккупированному Крыму, добираться до которого по суше россияне сейчас не имеют возможности.

Некоторые эксперты полагают, что наступление России на Мариуполь неизбежно. Финансируемая Атлантическим советом и фондом «Открытое общество» экспертная группа во главе с бывшим командующим НАТО Уэсли Кларком в прошлом месяце сообщила о том, что российское наступление может состояться в течение 60 дней и начаться уже на следующей неделе. По словам Кларка, Москва направила 9 тыс. солдат в качестве подкрепления для местных боевиков в восточной Украине, численность которых составляет от 30 до 35 тыс. человек, а также 400 танков и 700 артиллерийских установок.

По наблюдениям Кларка, украинские войска хорошо справляются с местными боевиками, но они не могут противостоять российским подразделениям с современным оружием. Среди прочего, у украинских военных нет противотанкового оружия, способного останавливать российские Т-90, а также нет аппаратуры радиосвязи, которую невозможно заглушить. Как и многие эксперты в администрации Обамы и за ее пределами, Кларк, бывший генерал-полковник армии США, считает, что решение США предоставить Украине оборонительные вооружения может сдержать наступление России. Как минимум, сказал он, Соединенные Штаты должны заблаговременно разместить это оружие и объявить о том, что оно будет немедленно доставлено в случае нового наступления.

В данных условиях украинские войска могли бы использовать технику сейчас, чтобы сохранить жизнь солдат, которые погибают во время непрекращающихся российских обстрелов. Тем не менее, президент Обама продолжает отклонять предложения высокопоставленных американских чиновников, которые выступают за поставку оружия. Как и лидеры Европейского союза, он игнорирует вопиющие нарушения режима прекращения огня. Американские и европейские чиновники говорят, что начнут действовать, если Россия на самом деле нападет на Мариуполь. Из-за их нынешней пассивности это наступление становиться все более вероятным.