Россиянин-террорист «ЛНР» попросил Зеленского о помиловании

Теперь воевавший на стороне боевиков «ЛНР» Алексей Седиков ожидает обмена.

Гражданин России Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм, написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал сам Седиков, сообщает "Громадское".

Читайте такжеВ Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену пленными

«Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление», - сказал заключенный.

Теперь, по словам Седокова, он ожидает новостей.

Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой «ЛНР». В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы.

Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе. Седикова уже возили на обмен в декабре 2017, но вернули, как и всех остальных россиян.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в «Лефортово» приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченка и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может вскоре передать Украине Балуха, Клиха, Карпюка, Кольченко и Гриба. Также в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Сущенко, Сизоновича и Панова.

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Клиха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Сущенко.