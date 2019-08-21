"Исчадие ада": журналист высказался об идее запретить "регионалам" и коммунистам заниматься политикой

По мнению Дмитрия Гордона, в таком случае "придется всем запрещать заниматься политической деятельностью".

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон оценил идею запретить заниматься политикой "регионалам" и тем, кто при власти 10-20 лет.

Свое мнение он высказал во время чата в "Главреде".

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"Регионалов" не люблю - они наделали много горя. А Петр Алексеевич и его соратники - их есть за что любить? Разве и они не наделали много горя? Или Симоненко с коммунистами? Сколько они натворили бед!", - сказал Гордон.

При этом он назвал главного коммуниста страны Петра Симоненко "исчадием ада".

"Симоненко - это вообще исчадие ада! Это человек, эксплуатировавший доверие впавших в маразм бабушек и дедушек, которые выросли на коммунистической идеологии. Какой Симоненко коммунист? Такой же, как я - Папа Римский. Это - типичный капиталист, нажившийся на псевдоидеологии", - отметил журналист.

По словам Гордона, тогда "придется всем запрещать заниматься политической деятельностью, но просто некому будет идти в политику".

Как сообщал УНИАН, ранее журналист Дмитрий Гордон назвал главное отличие украинцев от россиян. По его словам, рабство в генах у россиян.