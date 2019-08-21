Известный журналист назвал главное отличие украинцев от россиян

Известный журналист также объяснил, ждать ли развенчания культа личности Путина после его смерти.

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал главное отличие украинцев от россиян.

Об этом пишет "Главред".

"Дело в том, что рабство – в генах у россиян, к сожалению. Царя они всегда хотели и любят эту тему. У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем. В этом и состоит наше главное отличие", – считает он.

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При этом телеведущий затрудняется сказать, ждать ли развенчания культа личности нынешнего главы РФ Владимира Путина после его смерти.

"Трудно сказать, потому что это – непредсказуемая история: может быть и так, и эдак. Ведь все-таки Путин не убивал россиян, как Сталин, который миллионами косил своих жителей. При Путине такого не было, репрессий таких нет. С Путиным у россиян связан расцвет России в плане собирания "русских земель". Да и люди живут неплохо, по сравнению с тем, как жили при Ельцине. Они же сравнивают: при Ельцине многие голодали, а при Путине Россия чуть-чуть приподнялась с колен, на которых стояла", – пояснил Гордон.

Поэтому он допускает, что Путин может войти в историю как величайший руководитель российского государства.

"Для нас он – враг и негодяй, а для них он – великий лидер, по крайней мере, пока", – констатировал Гордон.