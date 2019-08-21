Главу Одесского облсовета отправили в отставку

На прошлой сессии из-за беспорядков в зале Анатолий Урбанский снял вопрос о своем уходе с должности.

Одесский областной совет сегодня принял отставку своего председателя Анатолия Урбанского, который на прошлой сессии из-за беспорядков в зале снял вопрос о своем уходе с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли в среду на внеочередной сессии.

Перед голосованием этого вопроса Урбанский предложил выбрать первого заместителя председателя облсовета вместо отправленного в отставку на прошлой сессии Олега Радковского (ВО "Батькивщина").

Депутаты посредством тайного голосования избрали Вадима Шкаровского ("Оппозиционный блок"). Эту кандидатуру предложил Урбанский.

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Депутат облсовета, заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский заявил в ходе сессии, что считает договоренность фракций БПП "Солидарность" и "Оппозиционного блока" антигосударственной. В частности, он заявил, что об этом свидетельствует предложение Урбанского (БПП "Солидарность") избрать своим замом Шкаровского.

Затем на рассмотрение сессии Урбанский вынес вопрос о своей отставке, за который депутаты быстро проголосовали.

На сессии присутствуют Николай Скорик, который на последних выборах прошел в ВР от политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", и депутат ВР Алексей Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 16 августа на сессии Одесского областного совета депутаты намеревались избрать свое руководство, так как нынешний глава Урбанский избран народным депутатом.

Сессия началась с драки между депутатами, часть из которых обвинила оппонентов в договоренностях об избрании "нужных" руководителей. Во время сессии был отправлен в отставку первый заместитель Урбанского – Радковский. Потом Урбанский снял вопрос о собственной отставке.