Глава Одесского облсовета передумал уходить в отставку

Сегодня депутаты планируют голосовать за отставку заместителя Урбанского.

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский снял с повестки дня сегодняшней сессии вопрос о собственной отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Урбанский, который избран народным депутатом, заявил после очередных консультаций с главами фракций, из-за которых объявлялся перерыв.

В ходе заседания сессии несколько раз поднимался вопрос об отставке заместителя Урбанского – Юрия Димчогло. Вопрос не получал необходимого количества голосов, но его повторно вносили для голосования. Делали это, в частности, представители фракций БПП «Солидарность» и «Оппозиционный блок».

В то же время вопрос об отставке первого заместителя главы облсовета Олега Радковского внесли в повестку дня.

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В то же время вопрос об отставке первого заместителя главы облсовета Олега Радковского внесли в повестку дня.

В зале очень напряженная атмосфера, между депутатами происходят перепалки.

Заседание продолжается, в частности, после голосования за другие вопросы (различные областные программы) должно состояться голосование за отставку Радковского. Оно будет тайным.

На сессии присутствуют Николай Скорик, который избран в парламент от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», и народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты намерены определиться со своим руководством так, как нынешний глава облсовета Анатолий Урбанский избран народным депутатом.

Сессия началась с драки между депутатами, часть из которых обвинила оппонентов в договоренностях относительно избрания нового руководства облсовета.