Глава МИД Германии увидел надежду на "свет в конце тоннеля" по ситуации на Донбассе

В преддверии встречи с главой МИД России, Хайко Маас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас "во многих областях - принципиально разные взгляды".

Берлин призывает Россию к конструктивным усилиям с целью урегулирования войны на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает dw.com.

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", - сказал Маас.

"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава МИД Германии.

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В преддверии встречи с Лавровым Хайко Маас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас "во многих областях - принципиально разные взгляды".

"Мы должны говорить об этом, поскольку только с вовлечением Москвы будут достигнуты результаты по важным международным темам. Для этого необходимы прямой разговор и открытый диалог", - утверждает немецкий министр.

В качестве возможных тем переговоров с главой российского МИД Маас, наряду с ситуацией в Украине, назвал обстановку в Сирии, проблему безопасности в Персидском заливе и перспективы международного контроля за вооружениями.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 6 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе. Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами "нормандской четверки" и "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".