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В США рассказали, кто может закончить войну на Донбассе (видео)

10:51, 10 августа 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

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По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе.

Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

«Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет», — сказал Тейлор.

Он убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.

В ответ на вопрос о возможности следующей встречи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, он отметил, что американский дипломат обращался по этому поводу к российской стороне.

"Они обмениваются мнениями относительно того, когда можно будет продолжить диалог", - сообщил Тейлор.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе в Минске Роман Бессмертный заявил, что после гибели украинских военных в Павлополе на Донбассе Украина должна была прекратить работу в Минском процессе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе и инициировал срочную встречу в нормандском формате.

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Теги: #США#война на Донбассе#минский процесс#переговоры в Минске#Владимир Путин