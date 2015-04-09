Путин не решится на военный захват Украины - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в эфире TVN24.

"Не верю в то, что Путин настолько безответственный, чтобы въехать в Украину на танках. Я считаю, что он может достичь цели захвата Украины без милитаристских методов", - сказал он.

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По мнению Квасьневского, Путин не решится на военный захват Украины, поскольку это приведет к полному разрыву контактов с западными партнерами, которые еще ведут какой-то диалог с РФ, и к ужесточению санкций.

По словам Квасьневского, это уже будет означать начало "горячей, а не холодной войны", а Путин в этом не заинтересован. "Он ждет момент, когда измученный украинский народ сделает Майдан номер 3, и (Путин) скажет: слушайте, бросьте это европейское будущее и поговорите с теми, кто может оказать реальную помощь", - сказал экс-президент Польши.

По его мнению, в Украине найдутся политики, которые начнут убеждать людей в том, что нет другого выхода, как договариваться с Москвой, и это может найти понимание у части украинцев, в частности старшего возраста.

В то же время Квасьневский отметил, что Путин может потерпеть фиаско из-за роста национального сознания граждан Украины. "Это может не получиться из-за того, что Путин не понимает того, что произошло за последние 25 лет независимости Украины, в том числе из-за двух Майданов ... Украинский народ рождается на наших глазах, и парадоксально, и одним из родителей украинского народа является Путин", - сказал Квасьневский.