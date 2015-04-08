Реформу Конституции будут разрабатывать с учетом опыта польских специалистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

"Поднимался вопрос и нашего сотрудничества в формате созданной Конституционной комиссии, потому что ключевым стержнем конституционных изменений должна быть децентрализация власти, и мы договорились о том, что опыт польских специалистов также будет использован при работе Конституционной комиссии", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша договорились о совместном участии в многонациональных военных учениях.