В Киев прибыл президент Польши Коморовский (фото)
В Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Бронислав Коморовский.
Об сообщается в Twitter Администрации президента.
В @APUkraine відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України та Президента Республіки Польща pic.twitter.com/zQzTrW2zUB
— APU (@APUkraine) April 8, 2015
Возле здания Администрации президента Украины Бронислава Коморовского и его супругу встречал президент Украины Петр Порошенко с супругой.
Прозвучали государственные гимны обеих стран. В честь польского гостя выстроилась Почетная стража.
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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма. В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.