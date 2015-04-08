В Киев прибыл президент Польши Коморовский (фото)

17:22, 08 апреля 2015
Политика
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В Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Бронислав Коморовский.

REUTERS

Об сообщается в Twitter Администрации президента.

Возле здания Администрации президента Украины Бронислава Коморовского и его супругу встречал президент Украины Петр Порошенко с супругой.

REUTERS

Прозвучали государственные гимны обеих стран. В честь польского гостя выстроилась Почетная стража.

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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма. В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.

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