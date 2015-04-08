В Киев прибыл президент Польши Коморовский (фото)

Об сообщается в Twitter Администрации президента.

В @APUkraine відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України та Президента Республіки Польща pic.twitter.com/zQzTrW2zUB — APU (@APUkraine) April 8, 2015

Возле здания Администрации президента Украины Бронислава Коморовского и его супругу встречал президент Украины Петр Порошенко с супругой.

Прозвучали государственные гимны обеих стран. В честь польского гостя выстроилась Почетная стража.

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Коморовский в рамках официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв тоталитаризма. В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.