Зеленский проведет переговоры с премьером Израиля 19 августа
16:22, 14 августа 2019Политика
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Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Нетаньяху на следующей неделе посетит Киев / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, встреча состоится в рамках визита главы израильского правительства в Украину.
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Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Как сообщал УНИАН, ранее о намерении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину с двухдневным визитом известили СМИ. Отмечалось, что это будет первый за 20 лет визит израильского премьера в Киев.
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