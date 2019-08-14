Зеленский проведет переговоры с премьером Израиля 19 августа

Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, встреча состоится в рамках визита главы израильского правительства в Украину.

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Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Как сообщал УНИАН, ранее о намерении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину с двухдневным визитом известили СМИ. Отмечалось, что это будет первый за 20 лет визит израильского премьера в Киев.