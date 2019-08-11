Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетит в Киев – СМИ

Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в Украину с двухдневным визитом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен 18-19 августа посетить с двухдневным визитом Украину.

Об этом сообщает Jewish Press.

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«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым за 20 лет визитом Нетаньяху в Киев», - говорится в сообщении.

В прошлом месяце израильский журналист Шимон Бриман спросил Нетаньяху, готов ли он выступать посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, с которым он имеет «особые отношения».

«Во-первых, я не могу сказать, что я довольно хорошо знаю их проблемы, и у нас есть достаточно своих проблем. Во-вторых, если я займусь этим, я могу создать ожидания (с обеих сторон – УНИАН), которые я не могу осуществить. Поэтому до этого времени я вежливо отказывался от таких предложений, но поскольку вы попросили, я еще раз обдумаю этот вариант», - отметил израильский лидер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины поздравил его и пригласил главу украинского государства посетить Израиль.