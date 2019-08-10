Джемилев попросил Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым

Задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров предложили президенту Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированом Россией Крыму.

Об этом шла речь на встрече президента с представителями крымскотатарского народа, сообщает офис гаранта.

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Задачей для мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека. Как уточнили Чубаров и Джемилев, право фиксировать нарушения прав человека уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе.

"Она имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - заявил Чубаров.

Отметим, что сейчас оккупационные власти РФ не допускает международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров.