Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран «нормандской четверки» был храбрым шагом - Тейлор

По мнению временно поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора, украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях.

Звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину и другим руководителям стран «нормандской четверки» был храбрым шагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве.

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«Мы наблюдали, что перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был естественный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть наконец окончательное решение войны на Донбассе», - рассказал он.

По словам Тейлора, убийство четырех украинских военных на Донбассе четко показывает, что агрессия идет с российской стороны и со стороны возглавляемых Россией сил. «Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран «нормандской четверки» для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные», - подчеркнул он.

Тейлор подчеркнул, что такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе. Он также отметил, что надеется на шаги со стороны России в направлении прекращения агрессии.

«Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии, и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на этот дать. Им надо было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу скрылись с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не собственно боевики. Поэтому я думаю, что украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четверо бойцов ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «нормандского формата» как можно скорее провести встречу.

Президент Франции Эммануэль Макрона во время телефонного разговора с украинским коллегой сообщил, что намерен 19 августа обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным необходимость достижения конкретных результатов в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в Офисе президента Украины по результатам телефонного разговора президентов Украины и России сообщили, что рабочие группы готовят документы для подписания их участниками «нормандского формата» на самом высоком уровне.

В Федеративной Республике Германия подтвердили готовность к активизации переговоров в «нормандском формате». Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.